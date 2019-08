Fate/Grand Order: pubblicato un video celebrativo per il quarto anniversario del franchise

Nel corso di queste ultime ore, il sito web ufficiale dedicato a Fate/Grand Order, titolo free-to-play reso disponibile su dispositivi mobile e trasposto in varie altre formule, tra manga e anime e film, ha pubblicato un video celebrativo del franchise per celebrare il quarto anniversario dell'opera.

Fate/Grand Order è un gioco di ruolo free-to-play reso disponibile su dispositivi mobile, sviluppato dai ragazzi di Delightworks e pubblicato da Aniplex. Il titolo si basa sul franchise Fate/stay night di Type-Moon ed è stato rilasciato in Giappone il 29 luglio 2015 per Android e il 12 agosto 2015 per iOS. Alla versione nipponica hanno poi fatto seguito la versione inglese iOS e Android il 25 giugno 2017 negli Stati Uniti e in Canada, e una versione coreana che venne pubblicata il 21 novembre 2017.

Una versione arcade intitolata Fate/Grand Order Arcade è stata rilasciata da Sega in Giappone il 26 luglio 2018. Fate/Grand Order ha saputo conquistare milioni di giocatori incassando ben 982 milioni di dollari nel 2017, di fatto divenendo così il sesto gioco mobile con il maggior incasso del 2017. A partire dal 2018, Fate/Grand Order ha incassato oltre $ 3 miliardi in tutto il mondo.

Un adattamento cinematografico animato intitolato Fate/Grand Order: First Order è stato trasmesso il 31 dicembre 2016, con l'avventura rappresentante un adattamento del prologo del gioco. La pellicola è stata successivamente seguita da un cortometraggio animato intitolato Fate/Grand Order: Moonlight/Lostroom che è stato pubblicato il 31 dicembre 2017. Inoltre un adattamento cinematografico anime diviso in due parti e intitolato Fate/Grand Order - Divine Realm of the Round Table: Camelot è stato realizzato da Production IG e Signal.MD, con l'opera che andava ad adattare il sesto capitolo del gioco.