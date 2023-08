Fate/Grand Order: rilasciato il Memorial Movie 2023!

Il franchise di Fate/Grand Order è un successo colossale con incassi miliardari. Gadget, anime e videogiochi, la serie è amatissima in tutto il mondo. In occasione della calorosissima accoglienza del gioco mobile e per onorare questo brand, CloverWorks e l'animatore Hiramatsu Shuu hanno rilasciato un nuovo video promozionale di FGO!

Da Chainsaw Man a Blades of the Guardians, l'animatore cinese ha una grande esperienza nel settore e si vede dalla qualità del prodotto. Questa promo, inoltre, è una grandissima lettera d'amore al franchise, che inizia la sua storia con Fate/Stay Night nel 2004.

La trama di FGO è ambientata nel 2015, dove l'organizzazione di sicurezza Chaldea è adibita ad assicurare la sopravvivenza dell'umanità, che però andrà incontro all'estinzione nel 2017, secondo le loro previsioni. La causa sarebbe da imputare ad eventi accaduti nella città di Fuyuki nel 2004. Compito dell'organizzazione sarà tornare indietro nel tempo ed indagare cos'è successo per cambiare il destino del genere umano. L'anime di Fate/Grand Order, datato 2016, è disponibile su Crunchyroll. Oltre all'adattamento animato, non perdetevi anche i videogiochi e i film di Fate, per conoscere a tutto tondo questo incredibile franchise, che possiede mille sfaccettature, trame e sottotrame.

E voi cosa ne pensate di questo brand? Vi piace o non lo conoscevate?