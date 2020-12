Fate/Grand Order: il secondo film ha un nuovo poster e data di uscita fissata per il 2021

Gli effetti del Coronavirus si sono fatti sentire in tutto il mondo, anche in Giappone. Ciò ha comportato lo slittamento di varie produzioni, tra cui Fate/Grand Order The Movie Divine Realm of the Round Table: Camelot, secondo lungometraggio della saga di Fate/Grand Order che tanti fan attendevano con ansia da tempo.

Inizialmente programmato per il 15 agosto 2020, Fate/Grand Order The Movie Divine Realm of the Round Table: Camelot è stato poi rimandato a data da destinarsi. Dopo mesi di silenzio, finalmente è stata svelata la data di arrivo nei cinema giapponesi del secondo lungometraggio della saga di Fate/Grand Order.

È stato infatti comunicato che Fate tornerà al cinema nella primavera del 2021. Il sito ufficiale ha inoltre presentato una nuova key visual per il secondo film di Fate/Grand Order The Movie Divine Realm of the Round Table: Camelot, che potete vedere nella galleria in basso. Il primo film, Wandering: Agateram, ha invece debuttato quest'oggi 5 dicembre nelle sale cinematografiche giapponesi.

Alla produzione di Paladin: Agateram tornerà Production I.G. mentre la regia passerà da Kei Suezawa a Kazuto Arai. Stavolta però anche le animazioni, oltre la produzione, sarà affidata a Production I.G. mentre di Wandering: Agateram se n'era occupata Signal MD.