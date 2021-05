Fate/Grand Order: la storia continua con la nuova serie Solomon, ecco il nuovo trailer

Fate/Grand Order, franchise che ha ottenuto un successo stratosferico nel 2020, sta per tornare con un nuovo adattamento, dopo le due pellicole dedicate al progetto Camelot e alla serie dell'arco narrativo di Babylonia. Grand Temple of Time: Solomon tratterà gli eventi della Singolarità Finale, ripercorrendo la storia del celebre videogioco mobile.

Già dalle battute conclusive di Absolute Demonic Front: Babylonia's era chiaro che la serie si sarebbe mossa in una direzione precisa, e verso la sua conclusione, seguendo i risvolti narrativi introdotti nell'arco del Grande Tempio del Tempo Solomon, adattamento che debutterà nelle sale giapponesi il prossimo 30 luglio, sesto anniversario dall'uscita del videogioco, come specificato nel trailer che trovate in cima e riportato nel post in calce, condiviso da @FGOAP_ep7, contenente anche il poster ufficiale.

Il team che ha realizzato l'adattamento è lo stesso della serie dedicata a Babylonia, alla regia infatti torna Toshifumi Akai, e alla sceneggiatura Kinoko Nasu. Nobunaga Shimazaki rimane il doppiatore di Ritsuka Fujimaru, così come anche Rie Takahashi e Ayako Kawasumi per i rispettivi ruoli di Mash Kyrielight e Fou Kenichi, mentre Solomon è doppiato da Tomokazu Sugita.

Ricordiamo che verso la fine di marzo è stato diffuso anche un nuovo trailer della seconda pellicola del progetto Camelot, e vi lasciamo ad un bel cosplay di Saber pronta all'estate.