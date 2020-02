Fate/Grand Order è un successo colossale con incassi miliardari in continuo aumento

Tra i tanti franchise oggi capaci d'incuriosire milioni e milioni di fan sparsi in ogni angolo del mondo, quello di Fate/Grand Order si è rivelato indubbiamente uno dei più importanti e remunerativi, con innumerevoli progetti pensati per continuare a dar forza al brand che non sembra voler smettere di macinare grandi numeri.

Come se già tutti i gadget a tema Fate/Grand Order non fossero sufficienti per portare nelle casse della società ingenti dosi di liquidi, il franchise ha infatti visto il sopraggiungere di varie opere parallele che non stanno concedendo un istante di respiro ai fan. Il 2019, però, è stato indubbiamente un anno particolarmente importante per il gioco disponibile su dispositivi mobile. Non solo l'app ha raggiunto la vetta delle applicazioni più remunerative dell'anno, ma il gioco è stato anche quello più chiacchierato sui social, segno dell'imponente attenzione che ruota intorno al gioco.

Ebbene, secondo l'ultimo aggiornamento finanziario recentemente pubblicato, Fate/Grand Order è riuscito a incassare la bellezza di 4 miliardi di dollari in tutto il mondo. Il risultato segna anche il secondo anno consecutivo in cui il franchise riesce a superare oltre 1 miliardi di dollari in guadagni, con oltre l'80% dei ricavi provenienti dal territorio giapponese. Secondo quanto riportato, infatti, il Giappone ha speso 3,3 miliardi di dollari per gli acquisti in-app del gioco free-to-play. La Cina arriva al secondo posto con 416 milioni di dollari, seguita dagli Stati Uniti al terzo posto con poco meno di 152 milioni.

Proprio nel corso di queste ultime settimane, inoltre, sono giunte nuove informazioni sul futuro di Fate/Grand Order Babylonia.