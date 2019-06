Fate/Grand Order, diventa virale una sequenza animata da parte di un fan

Fate/Grand Order è uno dei giochi per mobile più forti non solo in Giappone, ma anche in occidente, con incassi di oltre 2 miliardi di dollari tra acquisiti in app e operazioni di adv. Questo successo è dovuto soprattutto al grande supporto al titolo che ha permesso agli appassionati di continuare a giocare nonostante il passare del tempo.

Un gioco famoso, dunque, quello di cui stiamo parlando, grazie alla capacità della produzione di saper inserire sempre nuovi spiriti eroici ed eventi all'interno del titolo, continuando a tenere alta la bandiera di un potenziale economico non indifferente. Vi basti pensare, infatti, allo strepitoso successo di Decopon, uno studente di una scuola d'animazione, che ha interpretato in una clip di 30 secondi la sua visione della nona singolarità, la stessa che vedremo a ottobre con Fate/Grand Order Babylonia.

Il video in questione, pubblicato su YouTube, ha ricevuto quasi 100 mila visualizzazioni in brevissimo tempo, complice soprattutto un dinamismo e una simpatica tecnica che è stata ben apprezzata dagli appassionati, soprattutto per i movimenti della spada risultati fluidi e ricchi di dettaglio. Quello a cui abbiamo assistito, dunque, è l'ennesima conferma di un gioco per smartphone che continua a mietere fan grazie a una storia e ad un sistema coinvolgente che, senza alcun dubbio, ci farà ancora parlare di sé.

E a proposito di Fate/Grand Order, non possiamo non rimandarvi alla nuova action figure per la bellissima Jeanne d'Arc, la visione Type Moon di Giovanna D'Arco. Il potente franchise, inoltre, ha da poco debuttato nei nostri cinema italiani con Fate/Stay Night: Heaven's Feel II che ha incassato poco più di 100 mila euro complessivi nei soli due giorni di proiezione, nonostante le data a cavallo con gli esami di maturità poco apprezzate dalla community nostrana della saga.

E voi, invece, cosa ne pensate della sequenza animata di Decopon, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!