Fate/kaleid liner Prisma Illya: continua l'avventura di Illya nel trailer del secondo film

Nel corso dell'Anime Japan 2021 è stato presentato con un trailer il nuovo film del franchise Fate/kaleid liner Prisma Illya, ovvero Licht - The Nameless Girl, seconda pellicola che tratterà le avventure del personaggio Illyasviel von Einzbern, originariamente apparsa come antagonista per poi divenire un'antieroina nell'universo di Fate/stay night.

Dopo un primo film pubblicato nell'agosto del 2017, e un OAV andato in onda nell'estate del 2019, l'immenso universo di Fate continua ad ottenere nuovi progetti animati, l'ultimo dei quali è basato sul manga spin-off ideato da Hiroshi Hiroyama, che ha deciso di approfondire il personaggio di Illyasviel von Einzbern, inserendola in un universo parallelo e alternativo a quello in cui si svolge la serie originale.

Entrata in possesso di una bacchetta magica in seguito al fortuito incontro con Magical Ruby, Illya si trasforma in una ragazza magica, così inizia la sua avventura che ad oggi conta ben 17 volumi, pubblicati in Giappone e del tutto inediti in Italia.

La buona accoglienza ricevuta dalla trasposizione animata, ha quindi convinto l'editrice Kadokawa e la casa di produzione Silver Link ad investire nella produzione di film per espandere con materiale inedito la storia di Illya, e di recente hanno pubblicato il trailer e il poster della seconda pellicola, confermando che l'anteprima si terrà nel corso di quest'estate.