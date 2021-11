Fate: dalla saga arriva il cosplay di una divina Ishtar

Il franchise di Fate è vastissimo: nato come una serie di videogiochi, si è poi allargato al mondo degli anime e manga, i quali lo hanno reso ancora più famoso a livello mondiale. Questa vastità ha creato anche qualche domanda sul come seguire la serie di Fate e le storie di tutti i suoi personaggi con le varie route.

A disposizione della saga non ci sono soltanto i protagonisti ma anche personaggi tirati fuori dalla coltre del tempo, dei miti e delle leggende. In Fate faranno la loro comparsa infatti personaggi come Gilgamesh e Ishtar, legati al mondo della Mesopotamia. Quest'ultima è una dea che non si manifesta fisicamente mai nel mondo di Fate, se non quando utilizza il corpo della protagonista Rin Tohsaka come contenitore.

La cosplayer italiana Venor Nihil ci porta in riva al mare e ci presenta un cosplay di Ishtar col suo costume nel corpo di Rin Tohsaka. La divinità Pseudo-Servant ha uno degli abiti visti anche nel videogioco di Fate/Grand Order e si mostra in svariate pose con spada in mano. La divinità sumera risplende anche in queste foto che portano Fate/Grand Order nella vita reale.

