Fate/Stay: Axe Lab produce dei deodoranti esclusivi per la serie anime

Il famoso marchio Axe Lab ha annunciato la collaborazione con il franchise Fate/Stay/strong> per realizzare una serie di deodoranti esclusivi della serie. La parternship è stata comunicata nella giornata di oggi, in occasione dei prossimi film di Heaven's feel in uscita nel 2020.

Axe Lab rilascerà sul mercato tre deodoranti ispirati all'anime in questione, e i fan potranno acquistarli sin dal momento in cui scriviamo fino all'ultimo giorno di Dicembre. Ci saranno differenti versioni degli spray, e saranno tutti basati sui personaggi della serie. Per farvi un esempio, ad Illya sarà associato un profumo marino, mentre quello di Run avrà una fragranza agli agrumi.

Quello di Savon sarà caratterizzato da Sakura, per la felicità di tutti i fan della serie. L'aroma "Essence" di Axe ha ispirato un'illustrazione sensuale di Gilgamesh. Coloro che compreranno uno di questi spray potranno scaricare una delle illustrazioni che potete osservare in calce. Cinque di queste sono disegnate nello specifico per la collaborazione, mentre le altre sei erano già state realizzate.

Coloro che spenderanno oltre 1,000 yen entreranno in un concorso per vincere le illustrazioni della collaborazione. Il premio sarà assegnato a 100 persone. Quelli che invece investiranno 1.500 yen parteciperanno ad un sorteggio per delle tavole firmate: cinque dai doppiatori di Sakura, Rin e Illya, e altre cinque dall'attore di Gilgamesh. In palio ci sono anche 10 arazzi speciali.

Per partecipare alla lotteria dovrete rivolgervi al sito della collaborazione Axe Lab.

E' disponibile un nuovo trailer di Fate Grand Order/Babylonia si è mostrato in un nuovo trailer. Vi ricordiamo che l'anime sarà rilasciato anche sulla piattaforma di streaming Crunchyroll.