Fate/Stay Night: Heaven's Feel 3 arriva su Netflix: l'annuncio di Dynit

Uno dei franchise che sta diventando sempre più popolare persino in Occidente è quello di Fate/Stay Night, merito anche di un adattamento anime al di sopra delle aspettative grazie agli sforzi dello studio ufotable. Ma quando uscirà l'attesissimo terzo film di Heaven's Feel in Italia?

A qualche settimana di distanza dall'uscita dell'ultimo trailer di Heaven's Feel 3, presentato in occasione dell'uscita home video prevista per marzo, anche Dynit ha finalmente deciso di sciogliere le riserve sulla pellicola conclusiva della trilogia che non uscirà al cinema in Italia. Attraverso un post pubblicato su Facebook e sul sito ufficiale, l'editore annuncia la data d'uscita dell'anime nel Bel Paese.

Il lungometraggio sarà infatti distribuito su Netflix ad aprile, a distanza di pochi giorni dall'uscita dei Blu Ray in Giappone. Potete dare un'occhiata anche al trailer doppiato in italiano nel video allegato in cima alla pagina. Dynit descrive la trama di Heaven's Feel con la sinossi che qui segue:

"Maghi e Spiriti Eroici combattono e si affrontano nella Guerra del Santo Graal, al fine di ottenere la coppa onnipotente in grado di realizzare un desiderio. Una guerra ormai distorta, dove una ragazza di nome Sakura Matou sprofonda nelle tenebre più cupe a causa dei peccati commessi, e un ragazzo di nome Shirou Emiya si lancia nella furiosa battaglia per proteggere la ragazza che ama e fermare la Guerra una volta per tutte."

E voi, invece, cosa ne pensate di questo annuncio a sorpresa? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.