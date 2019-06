Fate/Stay Night: Heaven's Feel II: ecco la data di uscita del Bluray e la copertina

Fate/Stay Night è un franchise che ha sempre avuto tanto successo in Giappone, ottenendo sia stagioni animate che film. L'ultimo di questi è stato Fate/Stay Night: Heaven's Feel II, arrivato nelle sale cinematografiche nipponiche nel periodo invernale e che, a breve, farà anche il suo debutto nei cinema italiani grazie a Dynit.

Prima che arrivi il terzo lungometraggio della trilogia, i fan che non hanno potuto godere di Fate/Stay Night: Heaven's Feel II al cinema e quelli che vogliono rivederlo potranno farlo tramite l'edizione home video che presto arriverà sul mercato giapponese. L'account ufficiale Twitter della serie Fate/Stay Night ha annunciato infatti che il 21 agosto sarà pubblicata un'edizione home video, sia in versione DVD che Blu-ray, della pellicola.

In calce potete vedere il video di presentazione, della durata di pochi secondi, più la locandina definitiva a tinte rosse che vede personaggi come Sakura Matou, sottosopra e con una colorazione lilla, al centro e tutti intorno altri come Shirou Emiya, Kirei Kotomone, Saber e Archer.

Fate/stay night: Heaven's Feel III. spring song sarà il terzo e ultimo film e arriverà in Giappone nella primavera del 2020 e sarà sempre diretto da Tomonori Sudou allo studio Ufotable, a meno che la vicenda giudiziaria non porti a ribaltoni nella produzione del lungometraggio.