Fate/stay night Heaven's Feel II. lost butterfly continua a stupire al botteghino

I dati degli incassi che sta facendo registrare Fate/stay night Heaven's Feel II. lost butterfly, secondo episodio della trilogia cinematografica, sono sempre più entusiasmanti. Il film ha appena passato il traguardo del miliardo di yen, riuscendoci molto prima del suo predecessore.

L'aggiornamento arriva direttamente dal sito ufficiale della pellicola: Fate/stay night Heaven's Feel II. lost butterfly, secondo capitolo del nuovo progetto cinematografico della serie, ha già raggiunto la strabiliante quota di 648'077 biglietti venduti, cosa che ha prodotto un incasso complessivo di oltre un miliardi di yen, e più precisamente 1'015'675'321 yen.

Tutto questo risale ai primi dodici giorni della sua programmazione, cosa che gli ha permesso di raggiungere il traguardo sopracitato in un tempo che è di sei giorni più breve rispetto al primo capitolo del progetto Fate/stay night Heaven's Feel. In totale, l'attuale episodio ha prodotto un numero di biglietti superiori del 21%, producendo un incasso superiore del 23% rispetto al suo predecessore.

Tomonori Sudou (Fate/stay night: Unlimited Blade Works, Fate/Zero) è il regista della trilogia per conto del rinomato studio d’animazione ufotable (Code Geass, GOD EATER, Tales of Zestiria the X), mentre Takahiro Miura è stato incaricato della stesura della sceneggiatura. Yuki Kajiura(Fate/stay night: Unlimited Blade Works, Fate/Zero), invece, è il responsabile della composizione della colonna sonora.

Il primo film della trilogia, intitolato Fate/stay night: Heaven's Feel I. presage flower, è già disponibile in Italia grazie a Dynit, che lo scorso 7 novembre ha immesso nel nostro mercato la versione home video. Visto che il primo capitolo è riuscito ad approdare nelle sale cinematografiche nostrane grazie alla collaborazione fra Dynit e Nexo Digital, è plausibile che anche Fate/stay night Heaven's Feel II possa subire la stessa sorte, soddisfacendo le aspettative dei tanti appassionati del franchise.