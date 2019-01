Fate/stay night: Heaven's Feel II. lost butterfly, il finale annuncia il terzo film!

Ebbene anche il secondo capitolo della famosa trilogia Fate/stay night: Heaven's Feel/ ha infine fatto il suo debutto nelle sale nipponiche, ma lo staff non ha perso tempo! Alla fine dello spettacolo, con grande sorpresa dei fan, è stato annunciato il terzo ed ultimo capitolo!

Oggi, 12 gennaio 2019, Fate/stay night: Heaven's Feel II. lost butterfly, il secondo film della trilogia animata dallo studio ufotable, è approdato in ben 131 cinema, dopo la proiezione in anteprima nel Shinjuku Wald 9 di Tokyo il 9 gennaio scorso, nonostante la prima fosse stata prevista per lo scorso anno. Aniplex proietterà il film negli Stati Uniti entro la fine dell'anno.

Non è tutto! Al termine della proiezione della pellicola è stato trasmesso un breve teaser trailer del terzo ed ultimo capitolo della trilogia diretta da Tomonori Sudou. Intitolato Fate/stay night: Heaven's Feel III. spring song, il lungometraggio animato debutterà in Giappone nella primavera del 2020. Sarà quindi una lunga attesa!

Ricordiamo che Fate/stay night: Heaven's Feel racconta le vicende dell'omonima route narrata legata all'originale visual novel nata dalla fantasia di Kinoko Nasu, illustrata da Takashi Takeuchi e sviluppata da Type-Moon.

Il primo film, Fate/stay night: Heaven's Feel I. presage flower, è uscito nelle sale il 14 ottobre del 2017 classificandosi al primo posto al botteghino giapponese sia per l'ingresso che per i guadagni al botteghino del mese. Lo scorso febbraio è approdato nei nostri cinema grazie a Dynit e Nexo Digital ed è stato confermato l'arrivo in Italia anche del secondo capitolo. Non abbiamo ancora una data effettiva, ma rimane una buona notizia. Non resta che aspettare pazienti!