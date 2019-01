Fate/stay night: Heaven's Feel II. lost butterfly domina le classifiche nipponiche

Approdato soltanto lo scorso 12 gennaio nelle sale cinematografiche di tutto il Giappone, Fate/stay night Heaven's Feel II. lost butterfly ha già venduto più di 363.080 biglietti, guadagnando circa 602,841,741 yen (5.55 milioni di dollari americani) e piazzandosi al primo posto della classifica nipponica.

Rispetto al primo film del progetto Fate/stay night Heaven's Feel, lost butterly ha venduto il 12% dei biglietti in più, guadagnando nel solo weekend di esordio il 18% in più. Il film è proiettato a partire dallo scorso sabato in ben 131 sale nipponiche, e durante l’anno approderà anche negli Stati Uniti.



Tomonori Sudou (Fate/stay night: Unlimited Blade Works, Fate/Zero) dirige la trilogia presso il rinomato studio d’animazione ufotable (Code Geass, GOD EATER, Tales of Zestiria the X), mentre Takahiro Miura ne cura la sceneggiatura. Yuki Kajiura (Fate/stay night: Unlimited Blade Works, Fate/Zero), invece, è stato incaricato di comporne la colonna sonora.

Il primo film della trilogia, intitolato Fate/stay night: Heaven's Feel I. presage flower, è già disponibile in Italia grazie a Dynit, che lo scorso 7 novembre ce ne ha proposto l’edizione home video. Dal momento che il film, in precedenza, era passato al cinema grazie alla collaborazione fra Dynit e Nexo Digital, è plausibile che anche Fate/stay night Heaven's Feel II subisca il medesimo trattamento.