Fate/stay night: Heaven's Feel II. lost butterfly, nuovo promo pubblicitario sottotitolato

Dopo il grande successo ottenuto, siamo ormai giunti al secondo capitolo della nota trilogia del franchise di Fate/stay night: Heaven's Feel, debuttato nelle sale nipponiche il 12 gennaio scorso. Ora è il turno di fan americani attendere l'uscita di questo secondo capolavoro.

Di recente abbiamo appreso che i lavori per Fate/stay night: Heaven's Feel III sono iniziati, tuttavia il secondo capitolo deve ancora sbarcare nelle sale cinematografiche americane e i fan non attendono alto. Grazie al canale ufficiale YouTube di Fathom Events ora possiamo gustare l'ultimo video promozionale con tanto di sottotitoli.

Secondo quanto rilasciato da Aniplex of America, Fate/stay night: Heaven's Feel II. lost butterfly farà il suo debutto negli Stati Uniti e in Canada a partire dal 14 marzo prossimo. Accompagnato dalla theme "I beg you" prodotta da Aimer, il trailer anticipa parte degli avvenimenti che riguarderanno questa seconda pellicola, come l'apparizione del tanto amato personaggio di Saber Alter. Prima del debutto sul grande schermo a marzo, Aniplex of America terrà una premiere speciale dedicato al sequel a Los Angeles il 23 febbraio prossimo.

Tratto dalla serie di visual novel di TYPE-MOON, Fate/stay night: Heaven's Feel è una trilogia di film d'animazione ancora in corso di uscita prodotta dallo studio ufotable e diretta da Tomonori Sudou (Fate/stay night: Unlimited Blade Works e Fate/Zero). Si tratta di un adattamento delle vicende dell'omonima terza route narrata nella visual novel Fate/stay night, nata dalla penna di Kinoko Nasu e Takashi Takeuchi. Questo secondo capitolo ha passato il traguardo del miliardo di yen battendo addirittura i risultati del suo predecessore.

Ricordiamo che i fan italiani dovranno attendere il 18 giugno di quest'anno per poter finalmente ammirare il secondo capitolo, mentre l'uscita del terzo film è attualmente prevista per la primavera del 2020. Siete curiosi di vedere il secondo film della saga di Fate/stay night: Heaven's Feel?