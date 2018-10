Fate/stay night: Heaven's Feel II. lost butterfly, nuovo teaser per il secondo capitolo!

Seppur ancora in fase produzione, il secondo capitolo della trilogia cinematografica Fate/Stay Night Heaven's Feel è pronto per essere rilasciato a gennaio 2019. Per celebrare e festeggiare questo traguardo è stata rilasciata nei giorni scorsi una key visual e un nuovo teaser.

Finalmente la terza key visual è stata pubblicata sul sito ufficiale della trilogia animata e con essa anche un breve trailer. Il breve filmato riesce a rendere perfettamente l'aspetto intenso e profondo che caratterizzerà questo nuovo capitolo, suggerendo già lo spessore degli eventi e sviluppi dell'arco narrativo, tra cui la rivelazione di Saber Alter. In questi pochi secondi viene presentata, in movimento, la nuova visual, in un modo decisamente accattivante grazie alla musica in sottofondo. Le informazioni relative a Fate/stay night: Heaven's Feel II. lost butterfly sono visibile alla fine del video.

La route Heaven's Feel è forse la più complessa del gioco, in quanto copre la maggior parte della mitologia e dei retroscena della Guerra, rivelando molte informazioni importanti assenti nei due scenari precedenti. La nuova trilogia, infatti, è un adattamento alle vicende della terza omonima via, narrata nella visual novel Fate/stay night e riprende l'adattamento anime Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works uscito qualche tempo fa.

Rispetto alle due precedenti route, questa è sicuramente la più lunga e corposa in quanto esplora in maniera più dettagliata le vicende della Guerra del Graal, cosa che le prime due non fanno. È anche la vicenda più buia dell'intero gioco, dal momento che tende ad entrare in un territorio cruento e dalle tinte forti rispetto a quello che abbiamo potuto vedere in precedenza. È infatti considerata come il lato oscuro della trama di Fate/stay night, a causa di alcuni accenni di suspence e di orrore.

Dopo il grande successo ottenuto con il primo film, Fate / stay night Heaven's Feel I. presage flower, Aniplex of America ha confermato che proietterà il sequel nei cinema il prossimo anno

La trama di Heaven's Feel si focalizza sui Master (Shirou Emiya, Rin Tosaka , Sakura Mato ed Illya), su come si relazionano tra di loro e con il Graal stesso ed è un adattamento alle vicende narrate in Fate/stay night,visual novel pubblicata da TYPE-MOON, ideata da Kinoko Nasu ed illustrata da Takashi Takeuchi.

Siete curiosi di vedere questo secondo capitolo?

Attualmente Fate / Stay night, Fate / Stay night: Unlimited Blade Works, Fate / Zero, Fate / Extra: Last Encore e Fate / Apocrypha sono disponibili in streaming streaming su varie piattaforme di streaming come Hulu, Netflix e Crunchyroll.