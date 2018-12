Fate/stay night: Heaven's Feel II. lost butterfly, nuovo teaser televisivo

Il secondo film della trilogia di Fate/stay night, Fate/stay night: Heaven's Feel II. lost butterfly, riceve un nuovo teaser che pubblicizza l'arrivo del lungometraggio nei cinema il prossimo anno.

Lo spot pubblicitario, che potete vedere in calce, è di soli quindici secondi e riprende molte scene dello scorso trailer pubblicato su TV Abema il 15 dicembre. Nel breve video le scene sono condensate e molto più frenetiche, mente in sottofondo suona la canzone "I beg you" di Aimer, main theme della colonna sonora composta da Yuki Kajiura. Tomonori Sunou si è occupato della regia mentre ufotable è lo studio incaricato delle animazioni.

Fate/stay night: Heaven's Feel II. lost butterfly arriverà in 131 sale nipponiche dal 12 gennaio. Il primo film della trilogia si classificò al primo posto durante la prima settimana di programmazione, mentre in totale ha venduto oltre 980.000 biglietti staccati e ottenuto oltre 1,5 miliardi di yen di incasso.