Fate/stay night: Heaven's Feel II. lost butterfly, rivelata una nuova key visual!

Dopo l'annuncio di uno slittamento del secondo film anime della trilogia, intitolato Fate/stay night: Heaven's Feel II. lost butterfly, finalmente il sito ufficiale ha rivelato una terza key visual.

Come annunciato, sebbene l'uscita della pellicola fosse all'inizio prevista per il 2018, il secondo capitolo cinematografico de Fate/stay night: Heaven's Feel esordirà ufficialmente in Giappone il 12 gennaio 2019 in 131 sale. Aniplex of America proietterà il film negli Stati Uniti nel 2019.

Per rassicurare i fan sull'andamento della produzione, sul sito ufficiale è stata rivelata una nuova key visual dalle tinte rosso sangue e nere, visibile in calce all'articolo. Nell'immagine compaiono alcuni dei principali protagonisti di questa trilogia.

Presso lo studio d'animazione ufotable, Tomonori Sudou (Fate / stay night: Unlimited Blade Works, Fate / Zero direttore delle animazioni) si occuperà di dirigere il film, Yuki Kajiura (Fate / stay night: compositore di canzoni a tema Unlimited Blade Works, musica di Fate / Zero e compositore di canzoni a tema) è stato incaricato della composizione delle musiche e infine Takahiro Miura si sta occupando della sceneggiatura.

Dopo il successo ottenuto da Fate / stay night: Heaven's Feel I. presage flower nell'ottobre 2017, che si è il primo posto al botteghino giapponese vendendo un totale di 980.000 biglietti per guadagnare 1,5 miliardi di yen (circa 11 milioni di euro), non possiamo non aspettare con ansia l'uscita di Fate/stay night: Heaven's Feel II. lost butterfly.

Per chi non lo sapesse Fate / stay night: Heaven's Feel è una delle varie route dell’originale visual novel di Fate/stay night nata dalla fantasia di Kinoko Nasu, illustrata da Takashi Takeuchi, e prodotta dalla software house TYPE-MOON.