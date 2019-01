Fate/stay night Heaven's Feel II. lost butterfly, rivelato un nuovo promo televisivo

Il secondo film del franchise Fate/stay night Heaven's Feel II. lost butterfly è arrivato oggi 12 gennaio nelle sale cinematografiche giapponesi. Il secondo film della trilogia continua con la sua promozione, svelando un nuovo video pubblicitario che sicuramente aiuterà i fan a mitigare l'attesa.

Come potete vedere nel tweet in calce, il video estratto da Fate/stay night Heaven's Feel II. lost butterfly è della durata di soli quindici secondi e racchiude molte delle scene contenute nei trailer precedenti. È inoltre presente la theme song del film preparata da Aimer, "I beg you".

Insieme all'arrivo nei cinema, il franchise Fate/stay night ha anche annunciato la data di arrivo del terzo e ultimo film della trilogia: Fate/stay night: Heaven's Feel III. spring song arriverà durante la primavera del 2020. I fan dovranno quindi attendere un altro anno prima di poter vedere la conclusione di questo nuovo progetto.

C'è molta attesa nel vedere quali saranno i risultati di Fate/stay night Heaven's Feel II. lost butterfly al botteghino, in particolare se riuscirà a superare il miliardo e cinquecento milioni di yen di incasso raccolti dal primo film della trilogia, Fate/stay night: Heaven's Feel I. presage flower.