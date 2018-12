Fate/stay night: Heaven's Feel II. lost butterfly, rivelato il secondo trailer

Abema TV ha trasmesso nella giornata di oggi un evento live per le nuove informazioni sul secondo film della trilogia, Fate/stay night: Heaven's Feel II. lost butterfly, tra cui il trailer e la canzone principale del film.

Scopriamo col trailer che potete vedere sotto la notizia, rivelato oggi, che Aimer ha preparato "I beg you" per accompagnare la colonna sonora del film. Fate/stay night: Heaven's Feel II. lost butterfly rivede quindi la collaborazione della cantante, che aveva già partecipato al primo film Fate/stay night: Heaven's Feel I. presage flower con "Hana no uta", mentre la compositrice Yuki Kajiura si occuperà delle altre musiche. La canzone debutterà come singolo il 9 gennaio, lo stesso giorno della pubblicazione del sedicesimo album di Aimer. Il film, invece, vedrà la prima proiezione nelle sale nipponiche il 12 gennaio, dopo che a luglio 2018 era stato annunciato uno slittamento della data originariamente prevista.

Le persone che si recheranno al cinema per il lungometraggio durante la prima settimana di programmazione riceveranno un'illustrazione speciale di Saber Alter preparata da Takashi Takeuchi. Inoltre, per l'occasione, diverse emittenti televisive nazionali trasmetteranno il primo film, e l'account ufficiale Pixiv della serie, insieme all'account Twitter, hanno annunciato che terranno un contest di disegni sulla serie tra il 17 dicembre e il 15 febbraio. Ci sarà inoltre una campagna legata alla vendita del merchandising di Fate/stay night: Heaven's Feel II. lost butterfly: i compratori di prodotti audio e video riceveranno un'illustrazione a tema anno nuovo che potete vedere alla fonte. Il film sarà diretto da Tomonori Sudou mentre Ufotable si occuperà dell'animazione.