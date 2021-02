Fate/Stay Night: Heaven's Feel 3, nuovo trailer per l'uscita home video: che animazioni

Lo Studio Ufotable ha già proiettato nei cinema nipponici lo scorso agosto l'ultima parte di Fate/Stay Night: Heaven's Feel, una trilogia di film che hanno adattato l'ultima route omonima della famosa visual novel di Kinoko Nasu. Per l'uscita ormai prossima dell'home video, ufotable ci ha deliziato con un nuovo trailer promozionale.

Lo studio è molto popolare in tutto il mondo, merito soprattutto di un inconfondibile stile che ha di certo anche aiutato Demon Slayer a diventare un fenomeno globale. Ad ogni modo, tra i titoli di punta della compagnia spicca sicuramente la saga di Fate/Stay Night, di cui ufotable si è occupata dell'adattamento della route di Unlimited Blade Works, incentrata su Rin, e Heaven's Feel, quest'ultima con Sakura protagonista.

Il debutto della terza e ultima parte di Heaven's Feel, intitolata "Spring Song", è stata segnata da un ottimo risultato al box office, merito inoltre di animazioni dal cardiopalma. In calce alla notizia, a tal proposito, potete dare un'occhiata all'ultimo trailer rilasciato dalla compagnia che mostra i muscoli di una produzione ricca di effetti particellari e battaglie entusiasmanti. Non sappiamo se ufotable proseguirà anche con l'adattamento, tra l'altro molto complesso, di Fate/HollowA Ataraxia, ma vi suggeriamo di continuare a seguirci per non perdervi alcuna novità in merito.

Vi ricordiamo, infine, che anche i diritti del terzo ed ultimo film di Heaven's Feel sono stati acquisiti da Dynit che non ha tuttavia annunciato se la pellicola uscirà o meno al cinema.