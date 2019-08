Fate/ Stay Night Heaven's Feel III: un omaggio per tutti coloro che andranno al cinema

Nel corso di queste ultime ore è stato rivelato che tutti gli spettatori che pre-ordineranno un biglietto per Fate/Stay Night Heaven’s Feel III, terza pellicola animata dedicato al fortunato franchise Fate, riceveranno in omaggio un disegno originale in formato A4.

Fate/stay night: Heaven's Feel - I. Presage Flower è un film animato del 2017 diretto da Tomonori Sudō e prodotto dallo studio Ufotable. È il primo di tre film che compongono l’apprezzata e chiacchierata trilogia cinematografica di Fate/stay night: Heaven's Feel, trasposizione della terza route omonima narrata nella visual novel Fate/stay night pubblicata da Type-Moon, concepita da Kinoko Nasu ed illustrata da Takashi Takeuchi. La trama ripercorre i primi otto giorni dei sedici che compongono la quinta guerra del Santo Graal, narrando la prima fase del conflitto affiancato però anche da diverso materiale inedito slegato dall’opera dell'autore originale. L’opera ha saputo riscuotere numerosi apprezzamenti dal pubblico seguiti però da una certa frattura d’opinioni da parte della critica. Quella più specializzata si è detta generalmente entusiasta della produzione mentre quella più generalista ha in buona parte bocciato la pellicola.

Nel 2019 è invece sopraggiunto Fate/stay night: Heaven's Feel - II. lost butterfly, il secondo dei tre film che compongono la trilogia cinematografica di Fate/stay night: Heaven's Feel. La trama ripercorre gli eventi dal nono al quattordicesimo giorno dei sedici che compongono la quinta Guerra del Santo Graal e si concentra sul rapporto tra il protagonista, Shirō Emiya, e Sakura Matō. L’opera si è rivelata un grandissimo successo di critica e pubblico, finendo con il venir reputata come l’apice qualitativo dello studio Ufotable e riuscendo a guadagnare in appena un mese più di 1,5 miliardi di yen.