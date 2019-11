Fate/stay night: Heaven's Feel III - Spring Song si mostra in un nuovo trailer

Nel corso di queste ultime settimane abbiamo può volte parlato di Fate/stay night, interessante e amato franchise che in Giappone ha saputo riscuotere un incredibile successo, riuscendo così a venir trasposto in vari progetti tra videogiochi, serie animate, film e molto altro ancora.

In questa valanga di possibilità, ciò che più di ogni altra cosa ha saputo far parlare nel corso di questi ultimi mesi può riassumersi nella trilogia di pellicole Fate/stay night: Heaven's Feel, una serie di film le cui prime due parti sono già arrivate nei cinema nipponici riscuotendo un enorme successo, basti pensare che il cofanetto contenente il primo lungometraggio ha venduto oltre 100.000 copie, un risultato da molti inatteso che ha messo in chiaro ancora una volta il successo del franchise.

Ora però ciò che tutti attendono è il terzo ed ultimo capitolo di questa nuova epopea, film intitolato Fate/Stay Night Heaven's Feel III - Spring Song che andrà a chiudere la storia della trilogia, la quale si identifica infatti come una vera e propria trasposizione della terza route presente nella visual novel Fate/stay night. Ebbene, su Twitter è stato pubblicato un nuovo e interessante video promozionale dedicato all'opera grazie al quale è possibile visionare varie scene della nuova opera, attesa in Giappone per la primavera 2020, seppur attualmente non sia stata rivelata una data precisa.

Ricordiamo infine a tutti i nostri lettori che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione di Fate/Heaven's Feel I - Presage Flowers.