Fate/Stay Night: Heaven's Feel III - Spring Song: nuova key visual per il film conclusivo

Manca ormai solo un mese al debutto in Giappone di Fate/stay night: Heaven's Feel III - Spring Song, l'ultimo film di una trilogia che ha emozionato migliaia di appassionanti in tutto il mondo. Per l'occasione, il sito ufficiale dell'anime ha rilasciato una nuova stupenda locandina promozionale.

Studio Ufotable è una garanzia quando si tratta di progetti animati, merito soprattutto della capacità della compagnia nel produrre effetti speciali e visivi a dir poco straordinari. Progetti come Demon Slayer, infatti, sono diventati virali anche grazie al comparto tecnico, impreziosito da combattimenti emozionanti all'insegna dello splendore artistico.

Tra i titoli protagonisti del massimo talento dell'azienda, tuttavia, spicca il franchise di punta della Type Moon, la Fate Series, che sta per tornare al cinema con l'adattamento dell'ultima parte dell'omonima visual novel di "Heaven's Feel". Il lungometraggio in questione, inoltre, arriverà anche in Italia durante la stagione estiva, grazie alla consueta partnership tra Dynit e Nexo Digital.

Per ingannare l'attesa, dunque, vi rimandiamo all'ultima locandina promozionale rilasciata dalla produzione, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. E voi, invece, state apprezzando la trilogia? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver dato una lettura alla nostra Recensione di Fate/Stay Night: Heaven's Feel I- Presage Flowers.