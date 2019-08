Fate/Stay Night Heaven's Feel III - Spring Song, nuova key visual e trailer promozionale

Dopo aver superato le 100 mila copie vendute con la sola prima parte di Fate Heaven's Feel, la florida e famosa saga dell'universo intitolato nasuverse si prepara a tornare sui grandi schermi nipponici a partire dalla prossima stagione primaverile.

Le avventure di Shiro nella Grande Guerra per il Sacro Graal stanno per terminare nel franchise ufficiale, con la proiezione nelle sale giapponesi dell'ultima pellicola della strepitosa trilogia della route Heaven's Feel. Infatti, gli avvenimenti fanno parte di una differente piega degli eventi della medesima storia, gli stessi che hanno dato il via alla nascita di Fate/Stay Night e Unlimited Blade Works. L'originale fruizione dell'opera deriva dalla visual novel di Kinoko Nasu, un romanzo narrato e accompagnato da immagini che aiutano a comprendere meglio il contesto di una situazione, con la peculiarità di essere padroni delle scelte dei personaggi.

Infatti, qualora non aveste mai avuto modo di approcciarvi al franchise, ci sono in rete molti aiuti in materia, ne approfittiamo per suggerirvi i titoli base per iniziare, partendo proprio da Unlimited Blade Works dello stesso studio ufotable. Solo allora, è consigliata la visione di Heaven's Feel, per concludere poi la conoscenza dell'opera originale con Fate/Zero, prequel dell'intera opera ma allo stesso tempo complice di grandi spoiler.

In ogni caso, la produzione del terzo e ultimo film di Heaven's Feel, intitolato Spring Song, ha rilasciato in rete un nuovo trailer promozionale e una nuova key visual, che potete ammirare in calce a questa notizia, diffondendo in pompa magna il rilascio del lungometraggio fissato alla primavera 2020.

Quale occasione migliore, dunque, per ripassare nella nostra Recensione di Fate/Heaven's Feel I - Presage Flowers gli avvenimenti della parte della terza route.