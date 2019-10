Fate/Stay Night Heaven's Feel III - Spring Song: online una nuova key visual dell'anime

Abbiamo visto il primo trailer ufficiale di Fate/Stay Night Heaven's Feel III, adesso i fan della celebre saga di anime saranno entusiasti di vedere una nuova key visual dedicata al prossimo film che verrà trasmesso nelle sale cinematografiche giapponesi.

L'immagine, che potete trovare in calce alla notizia, è stata realizzata dal regista della pellicola Tomonori Sudo: in primo piano vediamo i due protagonisti, Shiro Emiya e Sakura, insieme ad alcuni dei personaggi presenti nel lungometraggio animato. Il film, la cui data di uscita è un generico primavera 2020, sarà l'opera conclusiva di una trilogia che ha trasposto su grande schermo la saga omonima creata da Type-Moon. Non sappiamo ancora quando arriverà in Italia, ma siamo sicuri che a breve avremo notizie a riguardo.

Oltre alla regia di Sudo il film sarà arricchito dalle composizioni di Yuki Kajiura, il cui lavoro è già presente in numerose altre opere che fanno parte della saga di Fate/Stay Night. L'animazione invece sarà curata da Ufotable, studio che vanta tra i suoi lavori più recenti l'eccellente anime di "Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba".

Inoltre possiamo vedere anche un tweet ufficale dell'opera, in cui è presente un breve teaser che permette ai fan di sentire il tema musicale dedicato a Emiya. Se siete interessati al film vi lasciamo con la nostra recensione di Fate/Stay Night Heaven's Feel - I Presage Flower, lungometraggio introduttivo della trilogia.