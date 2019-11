Fate/stay night: Heaven's Feel III - Spring Song, trailer per il film in arrivo nel 2020

È da ormai parecchio che si parla di Fate/stay night: Heaven's Feel III - Spring Song, terzo film della trilogia Heaven's Feel e che arriverà nei cinema nel corso del 2020. Dopo la key visual divulgata a ottobre, arriva un attesissimo trailer.

Dopo aver lavorato approfonditamente su Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, lo studio Ufotable ritorna a metter mano al franchise di Fate, pubblicando un trailer per Fate/stay night: Heaven's Feel III - Spring Song. Il lungometraggio debutterà nelle sale cinematografiche nipponiche nella primavera del 2020. Già solo dai pochi secondi di trailer (solo una quindicina) si può intuire il lavoro svolto sulle animazioni di Fate/stay night: Heaven's Feel III - Spring Song da parte di Ufotable. In calce potete osservare il breve video.

Fate/stay night: Heaven's Feel è una serie di film dedicata al franchise di Fate, sotto forma di trilogia e prodotta dallo studio Ufotable. Alla regia c'è Tomonori Sudo, mentre della sceneggiatura se n'è occupato Akira Hayama; alle musiche si trova Yuki Kajiura. Il primo film, Presage Flower, esordì il 14 ottobre 2017. A questo seguì lo scorso anno il secondo lungometraggio, Lost Butterfly proiettato dal 12 gennaio 2019. La data di uscita di Fate/stay night: Heaven's Feel III - Spring Song non è stata ancora precisata, ma è prevista per la primavera del 2020.