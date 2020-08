Fate/Stay Night: Heaven's Feel III - Spring Song: la fine della trilogia nel nuovo trailer

Tra i franchise più celebri nel Sol Levante un ruolo sempre maggiore ha iniziato ad acquisirlo Fate/Stay Night, forte di numerosi adattamenti animati e videoludici che hanno aiutato a incrementare la popolarità dell'opera. Ad ogni modo, il prossimo appuntamento è fissato nel corso della settimana con un atteso debutto.

Studio Ufotable si sta avvicinando al lancio dell'ultima pellicola inerente alla trilogia di Heaven's Feel, l'ultima route appartenente alla visual novel omonima di Kinoko Nasu. La trilogia ha affrontato numerosi rinvii, l'ultimo dei quali lo ha definitivamente confermato il prossimo 15 agosto. Una data profondamente rischiosa a cui molte produzioni, basti pensare anche a Pokémon Coco, hanno rinunciato a causa dei disagi provocata dalla paura del nuovo Coronavirus.

Per innalzare l'asticella e le aspettative del pubblico, lo studio ha rilasciato nelle scorse ore un nuovo trailer promozionale, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che ritrae pochi istanti delle future battaglie che aspettano il protagonista nella Guerra per il Graal. Vi ricordiamo, infine, che il film approderà anche in Italia, seppur Dynit non ha attualmente rilasciato ulteriori dichiarazioni in merito alle modalità di distribuzione.

E voi, invece, cosa vi aspettate dalla fine della trilogia, siete curiosi? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.