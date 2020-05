Fate/stay night: Heaven's Feel, il manga verrà messo momentaneamente in pausa

Come sicuramente saprete, l'industria d'anime e manga non sta vivendo uno dei suoi momenti più rosei. Con il sopraggiungere del Coronavirus, infatti, innumerevoli governi si sono visti nella condizione di dover applicare stringenti quarantene che oramai da interi mesi tengono miliardi di persone chiuse a casa.

Ciò, come facilmente immaginabile, ha avuto dure ripercussioni sul mercato globale, il quale ha risentito violentemente delle restrizioni venute a presentare da un giorno all'altro. Da parte della nostra amata industria, sono state infatti innumerevoli le fiere cancellate o i prodotti attesi dal pubblico rimandati - basti pensare al recente posticipo della terza stagione di Kingdom -, una situazione che difficilmente cambierà presto.

Ecco quindi che un'altra produzione è stata ufficialmente messa in pausa, con buona pace di tutti coloro che attendevano novità in tal senso. Stiamo parlando di Fate/stay night: Heaven's Feel, manga a cui sta lavorando Taskohna. Andando più nel dettaglio, la notizia è giunta attraverso le pagine del numero di giugno del magazine Young Ace targato Kadokawa, sulle quali è stato infatti riportato che l'opera verrà messa momentaneamente in pausa. Per il momento non è dato ancora sapere quanto durerà il blocco dei lavori, con l'annuncio che si limita a riferire che il tutto andrà avanti per un breve periodo di tempo, quindi per il momento non possiamo far altro che attendere novità.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che in queste ultime settimane è stato confermato anche il rinvio dell'atteso Fate/Stay Night Heaven's Feel III Spring Song.