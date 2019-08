Fate/Stay Night: Heaven's Feel, riprodotta la spada Excalibur!

Da oggi è disponibile in Giappone il Blu Ray di Fate/Stay Night Heaven's Feel, la seconda parte della trilogia che adatta in anime l'ultima route dell'opera di Kinoko Nasu. La fama dell'opera è dovuta soprattutto alla moltitudine di personaggi eroici dal quale nasce la popolarità del brand.

Uno di essi, tra i più amati e criticati da una community che non da pietà ad alcuno, c'è sicuramente la versione Alter di Saber, la figura eroica di Re Artù caduta in balia dell'oscurità nella prima pellicola di Heaven's Feel. L'affascinante cavaliere, più misteriosa che mai nell'ultima route, è dotata di un design completamente accattivamene, ma caratterizzata soprattutto da una Excalibur corrotta, in totale opposizione alla luce che nella mitologia rappresenta.

La stessa spada, infatti, è stata recentemente adattata nella realtà da parte di MOVIC's Eternal Master Piece, abilissimi nel forgiare anche in miniatura oggetti di metallo. La loro ultima impresa è stata proprio Excalibur Morgan, proposta al pubblico in una scala ridotta (dato l'esorbitante costo di una proposta 1:1), ma che nonostante le dimensioni propone una cura spaventosamente ordinata e fedele. Un gioiello di 15 cm che se esposto nella propria stanza farebbe in ogni caso la sua bella figura. I preordini sono già disponibili al prezzo di 44 euro, con la spedizione prevista al 22 novembre, che danno un'idea dell'enormità del costo qualora fosse stata proposta nelle sue dimensioni originali. Magari non potremmo portarla in guerra, sia mai, ma potrebbe avere un grande potere come portafortuna. Resta il fatto che la cura maniacale, e i materiali al top, giustificano il prezzo.

Vi ricordiamo che il primo film di Fate/Stay Night: Heaven's Feel è reperibile al noleggio su VVVVID, insieme ai lungometraggi che hanno debuttato al cinema negli ultimi anni, tra cui Your Name e Mirai. E voi, invece, cosa ne pensate del modellino in miniatura di Excalibur Morgan? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!