Fate/Stay Night: Heaven's Feel, la prima parte supera le 100mila copie vendute in Giappone

Che in Giappone il franchise di Fate/Stay Night: Heaven's Feel sia potente non è proprio un mistero giunto all'improvviso. Anzi, esso è un fenomeno in costante espansione, ricco di progetti animati e giochi per diversi dispositivi, ma allo stesso tempo colma di storie interessanti che vale la pena di recuperare.

Lo studio ufotable conta moltissimo su questa popolarità, ed è altrettanto inutile dire quanto l'azienda sia riuscita a centrare il bersaglio, soprattutto ora che Fate/Stay Night Heaven's Feel -I. Presage Flowers ha oltrepassato le 100 mila copie di vendite del Blu Ray. Il che è un risultato straordinario, se considerate che in Giappone il prezzo del cofanetto oscilla tra i 70 e i 100 euro, che moltiplicato per 100.000 arriva a incassi certi di almeno 7 milioni di euro.

Inoltre, la cifra è destinata a salire se considerate anche che alla prima parte ne segue una seconda, già debuttata al cinema anche da noi, e persino una terza in dirittura d'arrivo. Più gli incassi da botteghino con le varie ripartizioni tra azionari, è lecito dedurre, ancora una volta, quanto florido e immenso sia questo franchise. Qualora non aveste ancora avuto modo di recuperare la visione della pellicola, vi ricordiamo che è disponibile sul nostro sito la Recensione della parte I di Fate/Stay Night: Heaven's Feel.

Attualmente, la stagione estiva ha dato il via alla trasmissione di un nuovo anime della mitologia Nasuverse, l'insieme dei titoli che rientrano nel medesimo franchise firmato Kinoko Nasu, intitolato Lord el-Melloi II, adattamento dell'omonimo romanzo con protagonista Waver, il master di Rider in Fate/Zero.