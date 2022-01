Fate/Stay Night, ecco uno dei migliori cosplay di Saber che abbiate mai visto

La saga di Fate/Stay Night è una delle più popolari in Giappone. Nata originariamente come una visual novel, distinta in tre route con protagonista rispettivamente Saber, Rin e Sakura al fianco di Shirou, oggi il franchise gode di numerosi adattamenti anime nonché di molti titoli videoludici di successo come Grand Order.

In uno speciale dedicato abbiamo tentato di riassumere la mitologia di Fate/Stay Night, oggi in parte recuperabile grazie ai lavori dello studio ufotable (Demon Slayer) che ha recuperato due delle tre route della storia, Unlimited Blade Works, con protagonista Rin, ed Heaven's Feel con protagonista Sakura.

Nonostante ciò, un'enorme fetta della community continua ancora oggi ad essere soprattutto legata a Saber che altri non è che Arturia Pendragon, la regina delle leggende che impugnò Excalibur. Ed è proprio a lei che una talentuosa artista cinese Sanguoo ha dedicato un'interpretazione personale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Il suo lavoro è stato molto apprezzato per via dell'incredibile fedeltà al personaggio originale.

