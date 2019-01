Fate/stay night, Pokémon Scelto Te e altri titoli anime si aggiungono su Netflix

Netflix festeggia il nuovo anno con gli appassionati di animazione giapponese inserendo nel proprio catalogo una sfilza di titoli nuovi: da film come Pokémon Scelgo Te al recente Fate/stay night: Heaven's Feel - I. Presage Flowers a numerose nuove serie.

Pokémon Scelgo Te è un recente film di animazione incentrato sul celebre franchise dei mostriciattoli di Game Freak. Si tratta di un remake dei primi episodi della celebre serie televisiva, incentrati sul rapporto tra il giovane Ash Ketchum e il suo primo Pokémon, il ribelle Pikachu.

Fate/stay night: Heaven's Feel - I. Presage Flowers è il primo film che compone una trilogia ispirata alla terza route omonima della famosa visual novel. Il film, disponibile anche in formato home video grazie a Dynit, è stato diffuso nei nostri cinema a febbraio 2018. Il secondo episodio giungerà questo mese nei cinema giapponesi.

C'è poi DanMachi, serie TV anime prodotta dallo studio di J.C. Staff (Children of the Whales, One-Punch Man Stagione 2) e ispirata all'omonima serie di light novel scritta da Fujino Omori e illustrata da Suzuhito Yasuda.

Proseguendo tra le nuove uscite Netflix troviamo anche Tutor Hitman Reborn!, serie anime tratta dal manga shonen di Akira Amano e prodotto da Artland, arrivata nel nostro Paese grazie a Yamato Video.

Abbiamo poi Terror in Resonance, serie TV anime originale prodotta dallo Studio MAPPA e diretta da Shin'ichiro Watanabe: trasmessa nel 2014, narra del panico creatosi nella città di Tokyo in seguito a un attacco terroristico.

Cosa ve ne pare di queste novità? In caso di ulteriori aggiunte al catalogo, non mancheremo di segnalarvele.