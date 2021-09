Fate/Stay Night: Rin Tohsaka nel cosplay dell'italiana Makieraclea

La saga di Fate è diventata col tempo un franchise colossale. In pochi avrebbero pensato che quelle visual novel avrebbero coinvolto così tanto pubblicato, tanto da trarne dei manga e anche anime che hanno coinvolto lo studio Ufotable. Ci sono vari percorsi per questa saga, uno dei più famosi è Fate/Stay Night.

La storia segue parte della vita di Shiro Emiya, un ragazzo che si trova coinvolto nella guerra del Santo Graal, e di tutti coloro che lo aiutano nel corso delle varie battaglie. Questi personaggi nati nel 2004 sotto forma di visual novel sono stati i primi nonché alcuni dei più famosi. Tra i compagni di Shiro Emiya c'è Rin Tohsaka, maga che evoca Archer e una delle protagoniste principali della saga di Fate/Stay Night.

La cosplayer italiana Makieraclea ha indetto un sondaggio sul suo canale riguardo uno dei cosplay da interpretare. E, come si può notare proprio dalle foto in basso, la vittoria è di Rin Tohsaka. In questo modo, possiamo vedere l'interpretazione della maga mentre si prepara per un'evocazione. Nella foto in basso vediamo un cosplay di Rin Tohsaka ottimamente realizzato, con i capelli raccolti in due trecce più maglioncino rosso e gonna nera.

Volete seguire il franchise? Ecco come seguire Fate su Netflix.