Fate/Stay Night: Saber è pronta all'estate con il cosplay di Misakicos

Dagli anni 2000 in Giappone esplose la mania di Fate/Stay Night, lanciata dalla visual novel del 2004 di Type-Moon. Dopo qualche anno arrivò anche la versione per PlayStation 2 e poi PSP, ma fu con gli anime che il franchise si diffuse in tutto il mondo, provocando anche il tentativo di traduzione amatoriale dei videogiochi della saga.

La popolarità ovviamente si è riflessa anche sui personaggi di Fate/Stay Night. Tra questi c'è Saber, in realtà Arturia Pendragon, che ha fatto la sua apparizione in tanti videogiochi e anime della saga. In attesa di rivederla in Italia al cinema con Fate/stay night: Heaven's Feel - Spring Song, vi proponiamo un cosplay di Saber realizzato negli scorsi giorni da Misakicos e che sembra già pronta per trascorrere un'ottima estate.

Nella foto in basso vediamo Saber che non indossa la classica armatura bianca e blu, bensì un vestito nero con uno spacco al centro che lascia intravedere il seno e che termina in una gonna molto corta. I capelli biondi invece sono acconciati alla solita maniera con varie treccine che le raccolgono il tutto dietro la nuca. Vi piace questo cosplay a tema Fate/Stay Night?

Non perdetevi le ultime novità su Fate/stay Night: Heaven's Feel - Spring Song, film conclusivo della trilogia cinematografica Heaven's Feel prodotta da Ufotable.