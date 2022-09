Fate/Strange Fake, annunciato l'adattamento anime della novel: sarà prodotto da Aniplex

Ancora una volta Aniplex si rende protagonista con il franchise di Fate, il gioiellino di Kinoko Nasu che da diversi anni si sta arricchendo di numerose produzioni spin-off. Il prossimo titolo che godrà di un adattamento anime è una trasposizione di una light novel intitolata Fate/Strange Fake.

Già da circa un mese di parlava di un presunto anime di Fate/Strange Fake, annuncio che è arrivato nelle scorse ore e che vede in Aniplex l'ennesimo coinvolgimento nei riguardi di un'opera ispirata alla mitologia di Kinoko Nasu. In realtà, per chi non lo sapesse, anche la novel era stata sponsorizzata tempo addietro da un trailer animato per l'uscita di uno dei volumi.

In ogni caso, gli eventi di Fate/Strange Fake si svolgono all'incirca 70 anni dopo la Terza Guerra del Santo Graal a Fuyuki e un decennio dopo quelli di Fate/Hollow Ataraxia, dunque si tratta di un sorta di sequel spin-off delle produzioni ufficiali di Nasu, quando un'organizzazione negli Stati Uniti chiese ai membri del culto di prelevare dati dalla guerra per poter attuare un misterioso rituale. Non si sa ancora quale studio di animazione sarà incaricato del progetto, tuttavia in rete si vocifera di una di queste tre compagnie: A-1 Pictures, Cloverworks e Troyca, con quest'ultimo favorito.

