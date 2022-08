Fate/Strange Fake otterrà un adattamento anime, secondo dei leak

Quello che nacque come uno scherzo per un pesce d'aprile di qualche anno fa, sta forse per ricevere una serie anime. Parliamo di Fate/Strange Fake, di cui sono già disponibili una light novel e un adattamento manga.

Presto arriveranno buone notizie per tutti gli amanti dell'universo narrativo di Fate. Secondo alcuni dei principali leaker della rete, tra cui il noto @Spanku_u, Fate/Strange Fake sarà presto protagonista di un grande annuncio, l'ottenimento di un adattamento anime.

Già nel 2020, in occasione dell'uscita di un volume, Fate/Strange Fake venne rappresentato in una clip anime. Presto, però, lo spin-off della visual novel Fate/Stay Night scritto da Ryogo Narita e illustrato da Morii Shizuki festeggerà una vera serie anime.

Secondo le previsioni dei leaker l'annuncio ufficiale arriverà al termine delle vacanze estive, a settembre, accompagnato da materiale promozionale, inclusi trailer e visual. Gli eventi di Fate/Strange Fake si svolgono 70 anni dopo la Terza Guerra del Santo Graal a Fuyuki e un decennio dopo quelli di Fate/Hollow Ataraxia, quando un'organizzazione negli Stati Uniti chiese ai membri del culto di prelevare dati dalla guerra per poter attuare un misterioso rituale. In attesa dell'ufficialità dell'anime vi lasciamo a uno dei migliori cosplay di Saber di Fate/Stay Night che abbiate mai visto.