Fate/Zero celebra il suo 10° anniversario con un nuovo poster

Per alcuni fan, sembra che siano passate solo alcune settimane dal debutto della serie, ma Fate/Zero è pronto a spegnere delle candeline a doppia cifra. Naturalmente, questo significa che il team di Ufotable è pronto a celebrare questo importante anniversario: un poster speciale è stato pubblicato proprio per l'occasione.

L'aggiornamento è stato pubblicato non molto tempo fa, e i fan del franchise Fate/Stay Night sono stati rapidi nel farlo girare. Come potete vedere più sotto, l'immagine mette in mostra due volti familiari dell'anime prequel.

A destra, osserviamo un Kiritsugu che sembra non essere affatto invecchiato. Un braccio gli copre il viso ma il combattente dai capelli scuri sembra comunque davvero spaventoso in questo scatto ravvicinato, e si può dire che lo sguardo è rivolto a Kirei. Dopotutto, l'altro lottatore è ritratto a sinistra con la sua solita collana a forma di croce. I rivali sembrano pronti a darsi battaglia in questo poster.

Nonostante siano passati dieci anni, Fate/Zero è ancora molto popolare tra i fan, e porta nuovi fan all'interno del franchise ogni mese. Gen Urobuchi ha realizzato una grande sceneggiatura, messa in risalto da una Ufotable che si è fatta notare fin da subito per la qualità delle sue animazioni. Ai tempi, Fate/Zero ha persino vinto il titolo dell'anno.

E naturalmente, il suo successo ha solo contribuito a lanciare la serie Fate/Stay Night in tutto il mondo. Il franchise sta tuttora sfornando nuove serie e film.Potete trovare qui la nostra recensione a Fate/stay night: Heaven's Feel III. spring song.

Volete saperne di più su Fate/Zero? Ecco la sinossi ufficiale del prequel qui: "La quarta guerra del Santo Graal è iniziata, e sette master devono evocare gli eroi della storia per combattere l'uno contro l'altro fino alla morte. Solo una coppia di master ed eroe rimarrà per reclamare il Graal e vedrà esauditi i propri desideri! Kiritsugu Emiya una volta era un assassino, ma ora combatte in questa guerra per salvare il mondo da coloro che vorrebbero distruggerlo con il potere del Graal".

Volete cominciare a vedere la serie ma non sapete da dove iniziare? Qui trovate una semplice guida alla visione della Fate Stay Night series.

Riuscite a credere che sia passato un decennio da quando Fate/Zero è andato in onda? Avete rivisto la serie di recente? In ultimo vi lasciamo la nostra recensione di Fate/Zero. Condividete i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto.