Una favolosa statua di Itachi Uchiha sta per arrivare per i fan di Naruto

Per tutti i fan della mitica serie di Naruto Shippuden è in arrivo una delle statue più belle dedicate al personaggio di Itachi Uchiha, membro del gruppo di ninja rinnegati Akatsuki. Diamogli uno sguardo insieme.

La storia del clan Uchiha è un punto fondamentale della serie di Naruto. Gli eventi che hanno visto coinvolto questo tragico clan hanno influenzato tutti gli avvenimenti successivi. Da Madara, che mette in piedi un diabolico piano con la complicità di Obito Uchiha, ai due fratelli Sasuke e Itachi che lottano tragicamente fra loro in una battaglia sanguinosa. Proprio al maggiore dei fratelli Uchiha è dedicata questa bellissima statua che farà un figurone nella vostra collezione e che potete vedere in calce alla notizia. La statua misura 58 cm in altezza ed è larga 60 cm. Creata da Top Studio, il suo costo si aggira sui 555 euro, spese di spedizione escluse, ed è già preordinabile. L'uscita è prevista, invece, per il terzo quadrimestre del 2020. Se volete acquistarla, sappiate che ne esistono solo 388 esemplari, quindi rischiate di vederla esaurita prestissimo.

Nonostante gli anni, la fama di Naruto non accenna a diminuire. Addirittura una coppia di novelli sposi si presenta all'altare coi vestiti dell'Akatsuki. Non tanto bene invece vanno le cose per la nuova serie manga di Masashi Kishimoto, infatti si vocifera che Samurai 8 potrebbe essere arrivato al capolinea dopo solo 5 volumi. Vi terremo ovviamente aggiornati sulla situazione.