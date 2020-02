Una favolosa statua della serie Dark Knights Metal è in arrivo per i fan

Se seguite da tempo i fumetti di super eroi, sarete ben consci che nella continuity di questi personaggi a volte vengono introdotte versioni alternative malvagie di vari eroi. Questa bellissima statua che stiamo per mostrarvi è una versione malvagia di Batman proveniente dalla serie Dark Knights Metal.

La serie Dark Knights Metal scritta da Scott Snyder e disegnata da Greg Capullo (autori di un'ottima run sul Cavaliere Oscuro) racconta di come il paladino di Gotham City giunge alla scoperta di un Multiverso Oscuro in cui esistono versioni malvagie di se stesso che incarnano una Justice League corrotta, da cui proviene anche Batman who Laughs, un pericoloso incrocio tra Batman e Joker, molto spietato e crudele. Tra questi personaggi c'è anche The Drowned, una versione femminile di Bruce Wayne che riesce ad uccidere l'Aquawoman della sua dimensione e a rubarne i poteri. Proprio di questo personaggio arriverà una bellissima statua da collezione creata da Prime Studio 1 e che potete vedere nel video in calce alla notizia. La statua è davvero molto bella e rifinita in ogni suo dettaglio, come ptete vedere. La statua sarà disponibile il prossimo anno. Dark Knight Metal avrà presto un seguito, in uscita a maggio prossimo, sempre scritto da Snyder e disegnato da Capullo che si intitolerà Dark Knights: Death Metal.

La prossima estate, invece sarà aperto a Londra il ristorante ispirato a Batman dove potremo gustare specialità culinarie legate all'eroe DC Comics. Inoltre è previsto l'arrivo del tie-in Batman: The Adventures Continue che riprende le storie e le atmosfere della serie animata.