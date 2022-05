Febbre da Dr. Strange: i mangaka di Fairy Tail e Dr. Stone disegnano lo stregone

Il Marvel Cinematic Universe torna nelle sale con un nuovo film della fase 4. È il turno di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, una delle pellicole più attese e che sembra essere collegato a tanti eventi passati e futuri. Anche in Giappone c'è fermento, con la Disney che ha programmato una campagna che coinvolge l'autore di Fairy Tail.

Il mangaka Hiro Mashima è stato incaricato di disegnare il Dr. Strange per celebrare l'uscita del film in Giappone. Al suo fianco però sono stati convocati altri disegnatori di ottima fama nel paese del Sol Levante. È nata così un'immagine che racchiude ben tre Dr. Strange.

A disegnarla ci hanno pensato, oltre a Hiro Mashima di Fairy Tail ed EDENS ZERO, anche Chuya Koyama, autore di Uchu Kyodai: Fratelli nello Spazio, e Boichi, disegnatore di Dr. Stone e Sun Ken Rock. L'illustrazione con i tre Dr. Strange è disponibile in basso e subito si nota lo stile estremamente diverso di ognuno dei tre mangaka. Se Mashima e Koyama hanno optato per uno Stephen Strange più tranquillo, Boichi ha scelto di riprodurre lo stregone molto più coinvolto dall'azione.

Non perdetevi la nostra recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il prossimo grande film di casa Marvel.