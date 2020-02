Una fedelissima Kurenai si mostra nell'ultimo cosplay di Naruto

Naruto è uno dei franchise più di successo provenienti dal paese del Sol Levante insieme a Dragon Ball, ONE PIECE, Pokémon e tanti altri. In pochi anni, la saga del ninja arancione della foglia creata da Masashi Kishimoto conquistò prima il Giappone e poi il mondo, continuando ancora oggi grazie all'erede Boruto: Naruto Next Generations.

Grazie a questo consenso ottenuto in ogni angolo del globo, ci sono frotte di fan capaci di realizzare cosplay perfetti ispirati ai personaggi di Naruto. Tra i più recenti possiamo ammirare un ottimo cosplay di Tsunade ma anche della ninja Kurenai Yuhi, jonin del Villaggio della Foglia a capo del team 8 prima e compagna di Asuma Sarutobi poi.

A prenderne le vesti è stata Anna Pavlenko, cosplayer che nel corso degli anni si è lanciata in realizzazioni sia di personaggi di serie TV americane come Game of Thrones che di personaggi di anime e manga, come appunto Naruto. La ragazza ha postato diverso tempo fa su Instagram un'immagine dove presentava una fedelissima Kurenai Yuhi intenta a preparare un genjutsu. La foto della jonin è stata talmente apprezzata che anche a distanza di tempo rimbalza tra i vari social della rete, ottenendo sempre un discreto numero di like.

Anche la cosplayer Alexy Sky ha recentemente vestito i panni di Kurenai.