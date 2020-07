Fedez e Chiara Ferragni uniti nel mondo degli anime, ecco la fanart condivisa su Instagram

Fedez e Chiara Ferragni hanno recentemente condiviso su Instagram un magnifico ritratto della propria famiglia in stile anime, realizzato dalla giovane artista Sarah Chibi Arts su commissione di Crunchyroll. L'illustrazione, visibile in calce all'articolo, ha ovviamente spopolato ottenendo migliaia di commenti e oltre mezzo milione di "mi piace".

Come potete notare il ritratto presenta diversi rimandi allo stile di Naoko Takeuchi, autore di Sailor Moon, e raffigura la famigliola al completo. Il post è stato commentato da diversi artisti molto conosciuti in Italia, tra cui il trapper Young Signorino, il beatmaker della Dark Polo Gang Sick Luke e il creatore di contenuti e cantante Amedeo Preziosi.

Chiara Ferragni ha già espresso più volte il suo amore per Sailor Moon, realizzando persino un magnifico cosplay nel luglio del 2019, durante il suo viaggio in Giappone. L'illustrazione commissionata da Crunchyroll non è stata che l'ennesima occasione per omaggiare ancora una volta l'eroina della sua infanzia.

Negli ultimi mesi i fan anime hanno assistito ad una vera e propria montagna di citazioni da parte di alcuni degli artisti più importanti al mondo, tra cui figurano Snoop Dogg, Michael B. Jordan, Katy Perry, Melvin Gordon, Gianluigi Buffon, Megan Thee Stallion e molti altri. Vederne una anche da parte della coppia più famosa d'Italia non può che far sorridere i fan nostrani.

E voi cosa ne pensate? Che voto dareste a questo disegno? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!