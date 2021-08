Fena: Pirate Princess, l'anime Crunchyroll Original fa il suo debutto con due episodi

Il giorno di Ferragosto coincide con la premiere di Fena: Pirate Princess, Crunchyroll Original nato in collaborazione con Adult Swim. Andiamo alla scoperta dei protagonisti e dei temi trattati da questa nuova serie, da molti considerata come un “clone” di ONE PIECE.

L’anime piratesco targato Crunchyroll e Adult Swim ha fatto il suo debutto in catalogo con ben due episodi, i quali introducono gli spettatori alle vicende. La storia di Kazuto Nakazawa, e animata da Production I.G, segue le vicende di Fena Houtman, un’orfana che ricorda poco o nulla della sua infanzia. Cresciuta come serva in un bordello, stravolge la sua vita quando, fuggita in un’isola di pirati, scopre la verità sulla sua vera famiglia. Assumendo il ruolo di capitano di una ciurma di pirati samurai, la ragazza salpa in alto mare per un’incredibile avventura.

Ad accompagnare Fena nel suo viaggio vi è la guardia del corpo Yukimaru, uno spadaccino armato di katana, Shitan, un guerriero d’elite che utilizza arco e frecce, e Karin, abile con i fucili. Della ciurma di pirati fanno parte anche i fratelli Enju e Kaede, il cuoco Tsubaki, il colosso Makaba, il vecchio cavaliere Salman, e Otto, famoso per la sua rapida tecnica di scherma.

