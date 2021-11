Fena: Pirate Princess, nuova key visual per l'anime Crunchyroll Originals

Una delle grandi novità del palinsesto 2021 è Fena: Pirate Princess, anime piratesco nato dalla collaborazione tra Crunchyroll e Adult Swim. Recentemente giunta al termine con la trasmissione della dodicesima puntata, la serie, animata dallo studio Production I.G., è stata celebrata da una nuova key visual.

Dopo una lunga, emozionante avventura, la storia di Fena e della sua ciurma strampalata di pirati ha da qualche settimana trovato un momentaneo epilogo. In attesa di un possibile annuncio della Stagione 2, che appare piuttosto probabile data la buona accoglienza da parte del pubblico, l'account Twitter della serie ha pubblicato una terza key visual.

Il poster promozionale ritrae i due protagonisti principali del cast, Fena e Yukimaru, accerchiati da altri tre personaggi che nascondono la chiave della trama. Per chi non dovesse avere familiarità con Fena: Pirate Princess, l'anime co-prodotto da Crunchyroll e Adult Swim, il blocco televisivo che detiene Cartoon Network, racconta la storia di una giovane orfana, Fena Houtman, nata nel 18° secolo. Per sfuggire al destino che le è stato imposto, la ragazza si getta all'avventura cercando la sua vera identità.

Vi lasciamo al debutto di Fena su Crunchyroll e al trailer della serie, che conta un totale di dodici episodi.