Fena: Pirate Princess, la nuova avventura piratesca firmata Crunchyroll arriverà nel 2021

Ottime notizie per tutti gli appassionati di anime pirateschi perché Crunchyroll, il celebre servizio streaming americano, ha recentemente confermato l'arrivo di una nuova serie originale realizzata in collaborazione con Adult Swim, il blocco televisivo statunitense attualmente al lavoro sulla produzione di Uzumaki.

Fena: Pirate Princess, questo il titolo dell'anime, racconterà la storia della giovane orfana Fena Houtman. Fena cresce in un'isola in cui l'unica possibilità per una donna è quella di diventare una serva ed essere utilizzata a proprio piacimento dai soldati dell'Impero britannico. Fena non è tuttavia una ragazza come tante altre e, quando il suo oscuro passato torna a tormentarla, la ragazza decide di crearsi una nuova identità e di intraprendere un viaggio alla ricerca di un posto che possa chiamare casa.

Come potete vedere nel trailer reperibile in cima all'articolo Fena non compirà il proprio viaggio da sola. A quanto pare la sua ciurma sarà composta da "criminali, disadattati e altri alleati improbabili" che la accompagneranno - almeno inizialmente - per raggiungere i propri obiettivi. Durante il viaggio la squadra cercherà anche di scoprire il segreto nascosto dietro il termine "Eden". In calce potete dare un'occhiata al team al completo, composto da un totale di otto personaggi.

L'anime debutterà nel corso del 2021 e sarà animato dai ragazzi di Production I.G (Psycho-Pass, Uzumaki, Noblesse). La regia è nelle mani di Kazuto Nakazawa (B: The Beginning, Kill Bill, Terror in Resonance). È stato confermato che la prima stagione sarà composta da un totale di 12 episodi.

