Fena: Pirate Princess pronto al lancio su Crunchyroll Italia, ecco trailer e data d'uscita

Fena: Pirate Princess, la nuova serie piratesca di Crunchyroll, si è recentemente mostrata in un nuovo trailer sottotitolato in italiano. L'anime debutterà il 14 agosto sulla piattaforma con un doppio episodio, e ci accompagnerà fino al mese di novembre.

Fena: Pirate Princess è stato annunciato nel 2020 e fa parte del nuovo blocco di Crunchyroll Originals in uscita tra 2021 e 2022. Crunchyroll descrive così il suo anime originale: "Fena Houtman ricorda poco della sua infanzia. Rimasta orfana e cresciuta come serva in un bordello, la sua vita cambia quando fugge su un'isola di pirati dove scopre la verità sulla sua famiglia. In fuga dai pirati e dalla Marina inglese, Fena deve fare affidamento su un equipaggio di samurai giapponesi alla ricerca dei segreti della sua famiglia... e di un tesoro inimmaginabile!".

Negli ultimi mesi molti fan hanno paragonato l'anime a ONE PIECE, principalmente a causa dell'incipit e della presenza di una folta crew di protagonisti. Misurarsi con uno dei più grandi colossi dell'intrattenimento della storia degli anime potrebbe essere un po' eccessivo, ma Production I.G sembra puntare molto su questa nuova serie, che se non altro sembra avere ottime potenzialità. Vi ricordiamo che il doppio episodio del 14 agosto sarà disponibile solo per gli abbonati alla piattaforma, mentre i non iscritti dovranno attendere il 21 dello stesso mese per vedere le puntate gratuitamente.

E voi cosa ne dite? Vi ispira questo nuovo anime? Fatecelo sapere nei commenti! Nel caso in cui voleste dargli un'altra occhiata, invece, vi rimandiamo al secondo trailer dell'anime condiviso lo scorso giugno.