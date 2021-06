Fena: Pirate Princess uscirà in estate, nuovo trailer per il promettente anime Crunchyroll

Crunchyroll è finalmente tornato a mostrare Fena: Pirate Princess, il suo nuovo anime originale prodotto in collaborazione con il blocco statunitense Adult Swim (Uzumaki) e animato dai ragazzi di Production I.G (Psycho-Pass, Uzumaki, Noblesse). La nuova anteprima sottotitolata in italiano conferma anche il periodo d'uscita, ovvero l'estate del 2021.

Fena: Pirate Princess è stato annunciato nel maggio del 2020 come parte del nuovo blocco di Crunchyroll Originals, e a quanto pare sarà animato e diretto da uno staff di tutto rispetto. Tra i doppiatori spiccano Asami Seto (Nobara in Jujutsu Kaisen), Ryota Suzuki (Yu Ishigami in Kaguya-sama: Love is War), Takahiro Sakurai (Griffith in Berserk) e decine di altri giovani talenti. La prima stagione dell'anime sarà composta da 12 episodi.

Crunchyroll Italia descrive così la sinossi della serie: "Fena Houtman ricorda poco della sua infanzia. È diventata orfana ed è stata cresciuta come serva in un bordello, ma la sua vita è cambiata quando è fuggita in un'isola piena di pirati in cui ha scoperto la verità sulla sua famiglia. Dato che solo Fena può scoprire i segreti della sua famiglia, e con una formidabile ciurma di piratesse alle sue calcagna, ha dovuto prendere il ruolo di capitano in una ciurma di pirati samurai per una serie d'avventure in alto mare!".

Fena: Pirate Princess non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma si presenta come un progetto molto ambizioso e curato. In basso trovate la key visual e il link per accedere alla pagina Crunchyroll e dare un'occhiata al character design di tutti i personaggi.