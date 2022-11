La Fenice: capolavoro di Osamu Tezuka diventa un anime per Disney+, il trailer di Eden17

Gli anime stanno crescendo sempre di più, così anche Disney ha deciso di lanciarsi nel settore. È proprio di queste ore la notizia che Disney e Kodansha hanno stretto una partnership molto importante che porterà i prossimi adattamenti dei manga della casa editrice sulla piattaforma di Topolino. E uno dei primi annunci è La Fenice: Eden 17.

La Fenice è il capolavoro di Osamu Tezuka, un manga che ha impegnato l'autore per tutta la vita. I vari volumi infatti sono stati prodotti nel corso di 25 anni, dal 1950 fino alla morte, e pertanto è rimasta incompleta. Disney+ e Kodansha hanno deciso di basarsi su una di queste storie per realizzare l'anime La Fenice: Eden 17.

È stato pubblicato anche un trailer per l'anime de La Fenice, con scene spaziali ben realizzate dallo Studio 4°C. Una ragazza fugge da una Terra in rovina per approdare su un altro pianeta, in cerca di una nuova vita. Ma le cose non vanno per il verso giusto e così Romi si ritrova a dover affrontare una situazione ancora più difficile.

Questa storia è basata sul Libro della Nostalgia, l'ottavo del ciclo de La Fenice. L'anime sarà distribuito su Disney+ nel 2023 in tutto il mondo - ad eccezione della Cina. Al momento, il manga de La Fenice è licenziato in Italia da J-Pop.