La fenice di Osamu Tezuka in anteprima al Lucca Comics & Games

Osamu Tezuka è uno di quegli artisti divenuto immortale grazie alla sua arte. È il chiaro esempio che si può continuare a vivere tra le epoche grazie a ciò che si fa in vita e a ciò che si lascia su questa terra.

Già vi avevamo parlato del progetto "Tezuka 2020" in cui l'azienda Kioxia, ex Toshiba Memory, vuole realizzare un nuovo manga dell'autore grazie all'intelligenza artificiale. Oggi, invece, vi diamo una notizia che potrebbe far felice molti dei fan italiani dell'immortale artista. Infatti, al Lucca Comics & Games di quest'anno, la saga de La Fenice, une delle opere più importanti realizzate da Osamu Tezuka, capace di racchiudere tutto l'ideale di manga e di storia dell'autore, sarà in anteprima all'evento che si terrà nella città toscana.

La Fenice è un'opera a cui l'artista ha dedicato l'intera carriera. Iniziata nel 1954 e continuata fino al 1988, alla fine rimase anche incompiuta a causa della dipartita dell'autore. L'opera conta in totale 12 libri divisi in 16 volumi e ogni libro tratta uno dei cicli qui di seguito riportati:

L'Alba.

Il Futuro.

Yamato.

L'Universo.

Il Mito.

La Resurrezione.

Il Manto di piume.

La Nostalgia.

La Guerra civile.

La Vita.

Gli Esseri Fantastici.

Il Sole.

Osuma Tezuka ha realizzato moltissime opere nella sua carriera, tra le quali il manga Barbara che diventerà una live-action di produzione internazionale.

